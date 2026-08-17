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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسماعيل عبد الغفار: استمرار أزمة هرمز يهدد اقتصاد العالم واستقراره

إسماعيل عبد الغفار
إسماعيل عبد الغفار
شيماء جمال

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة والتجارة العالمية، موضحًا أن نحو 20% من بترول العالم يمر عبره، إلى جانب 30% من الغاز الطبيعي.


وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، على قناة ON، أن حركة نقل البترول عبر المضيق كانت تتم من خلال نحو 140 سفينة يوميًا، مشيرًا إلى أن الأوضاع أصبحت حرجة بشكل كبير عقب التطورات الأخيرة التي شهدها المضيق.
وأوضح عبد الغفار أن العالم يتكبد خسائر ومعاناة متزايدة نتيجة تداعيات الأزمة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من السفن كان يعتمد على المرور عبر مضيق هرمز للحصول على الوقود والخدمات المختلفة، فضلًا عن الاستفادة من الصناعات المرتبطة بالقيمة المضافة، ما جعل المضيق نقطة وصل حيوية لمسارات التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
ولفت رئيس الأكاديمية العربية إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول من شأنه التأثير سلبًا على الاقتصاد العالمي واستقراره، محذرًا من أن التداعيات الاقتصادية قد تمتد إلى أوضاع سياسية متعددة.

وأضاف أن الأزمة فرضت ضغوطًا كبيرة على إيران، خاصة في ظل تداعيات موقفها تجاه عدد من الدول العربية، مؤكدًا أن استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز ستكون له آثار واسعة على حركة التجارة والطاقة عالميًا.

وأكد عبد الغفار أن استمرار اضطراب حركة الملاحة في المضيق يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية توافر إرادة سياسية دولية للتعامل مع الأزمة وإنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال، بما يضمن عودة الاستقرار إلى حركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.

هرمز اقتصاد العالم إسماعيل عبد الغفار الملاحة اضطراب الملاحة

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