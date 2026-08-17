أحمد سالم: زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للقاهرة تأكيد لدور مصر المحوري

أكد الإعلامي أحمد سالم، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة قناة ON، أن زيارة جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، للقاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتحمل دلالات عميقة حول متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف تجاه التحديات الإقليمية الراهنة.



وفي سياق متصل، استعرض الإعلامي أحمد سالم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحتواء التصعيد في قطاع غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح سالم أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

واختتم سالم حديثه بالإشارة إلى أن زيارة كوشنر تعكس ثقة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي في الدور المحوري والفاعل الذي تلعبه مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقدرتها على إدارة الأزمات بحكمة واقتدار.