وزير الري الأسبق: تصريحات إثيوبيا بشأن بناء سدود جديدة غير موفقة

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن التصريحات الإثيوبية بشأن التوجه لبناء سدود جديدة تُعد تصريحات غير موفقة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تحاول البحث عن مخرج مائي في ظل تحركاتها الإقليمية، ومحاولة الدخول في مواجهات سياسية مع عدد من دول الجوار، من بينها إريتريا وجيبوتي.

وقال علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مصر تتمتع بحضور قوي في منطقة القرن الأفريقي، وتمتلك موقفًا متوازنًا على المستويين الأمني والسياسي، وهو ما يعزز من نفوذها الإقليمي ويضع إثيوبيا، بحسب تعبيره، في حالة من التخبط.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا «دولة مارقة منذ القدم» في تعاملاتها مع دول الجوار، على حد وصفه، معتبرًا أنها تنفذ ما تريده من مشروعات مائية دون الالتزام الكامل بمتطلبات القانون الدولي.

وأضاف أن معظم السدود التي أُقيمت على النيل الأزرق جاءت، بحسب رؤيته، خلال فترات انشغال مصر بأحداث وأزمات كبرى، مثل حربَي 1967 و1973 وأحداث عام 2011.

الأمن المائي

وشدد علام على أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بأمن مواطنيها ومصالحها المائية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأمن المائي المصري والتعامل مع التطورات الإقليمية بما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها.