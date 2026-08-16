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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر

اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
شيماء جمال

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تطبيق نظام بصمة الوجه للتعاقد على خطوط المحمول سيبدأ اعتبارًا من أول سبتمبر، مؤكدًا عدم وجود خلاف بشأن تطبيق النظام، وأن نواب البرلمان يحترمون الإجراءات المنظمة لهذا الأمر.
 

وأضاف بدوي، خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أنه أجرى مناقشات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تطبيق النظام، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات تتابع الملف وتعقد اجتماعات خاصة لمناقشة هذا التطور.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن صورة المواطن التي سيتم التقاطها عند التعاقد على خط المحمول، أو ما يرتبط بالهوية الرقمية، لن يتم تحويلها إلى شركة الاتصالات أو الفرع الذي يتوجه إليه المواطن.

وأشار إلى أن الصورة تنتقل مباشرة عبر النظام الإلكتروني، وتكون متاحة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فقط، مؤكدًا أن التطبيق المستخدم في هذه العملية يعد نظامًا عامًا وليس مملوكًا لأي شركة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.
وأكد بدوي أن ملف الهوية الرقمية يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة، وتمت مناقشته في إطار خطط التحول الرقمي، موضحًا أن تطبيق هذه المنظومة يستهدف تنظيم عملية التعاقد على خطوط المحمول وتعزيز حماية بيانات المواطنين.

وشدد على أن الإجراءات الجديدة تأتي في سياق توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية واستخدام التكنولوجيا في تنظيم المعاملات، مع العمل على وضع آليات تضمن الحفاظ على بيانات المواطنين وعدم تداولها خارج الجهات المختصة.

اتصالات النواب كلمة أخيرة خطوط المحمول بصمة الوجه سبتمبر

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