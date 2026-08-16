مسئول إيراني يهدّد ترامب : توقف عن الخداع بشأن هرمز

هدد عضو بارز في البرلمان الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسخر من هروبه نتيجة خوفه من اغتيال إيران له خلال قمة أوروبية.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ترامب ونتيجة التهديد الإيراني باغتياله، جرى نقله بين الطائرات في شاحنة تموين، هارباً تحت غطاء السرية ومضحياً بعدد من المسئولين والصحفيين الذين كانوا لا يعلمون بتحركاته وكانوا برفقته على طائرته الرئاسية قبل أن يبدلها لأخرى.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يقلق بشأن أمنه بدلاً من خداعه المستمر بشأن مضيق هرمز؛ قبل أن ينتهي به الأمر بالاختباء في شاحنة طعام".

أكد ترامب أنه تم تهريبه بالفعل من طائرة الرئاسة الأمريكية في أنقرة في يوليو لأن جهاز الخدمة السرية والجيش الأمريكي طلبا منه تغيير الطائرة.

كما زعم ترامب إنه سيعلن "قريباً" عن مضيق هرمز قد أصبح مجالا أمريكيا.