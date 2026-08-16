متحف الغردقة الدولي يحتفل بـ اليوم الدولي للشباب

احتفل متحف الغردقة القومي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغردقة باليوم الدولي للشباب ايماناً بأهمية الشباب ودورهم بين الماضي.

أوضحت إدارة متحف الغردقة، أننا نحرص علي تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي الاثري والثقافي بين الشباب الواعد في اجواء مليئة بالحماس والفخر.



أشارت إلى أن برنامج الاحتفالية تضمن تقديم ندوة عن ريادة الاعمال وأهميتها للشباب بحضور لفيف من القيادات الشابة ووكلاء الوزارة.

متحف الغردقة الدولي

يذكر أن تمتد مساحة متحف الغردقة على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.