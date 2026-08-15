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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد سالم: الإسكندرية تحتاج خطوات أسرع.. والمواطن يريد رؤية البحر وتحسين النظافة

أحمد سالم
أحمد سالم
رحمة سمير

أكد الإعلامي أحمد سالم أن تفاعل المواطنين مع القرارات التي تمس حياتهم اليومية يعكس رغبتهم في رؤية تحسن حقيقي داخل محافظاتهم، مشيرًا إلى أن تحركات محافظة الإسكندرية لإزالة الإشغالات والكافتيريات المخالفة على البحر لاقت دعمًا واسعًا من المواطنين.

وقال سالم، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة»، إن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية مشروعات كبيرة في الطرق والقضاء على العشوائيات، إلا أن المواطن السكندري لا يزال ينتظر معالجة عدد من الملفات الأساسية، وعلى رأسها النظافة، وإزالة الإشغالات التي تحجب رؤية البحر، وتطوير شبكة الطرق.

«عايزين نشوف البحر»

وأوضح أن كورنيش الإسكندرية يمثل جزءًا أساسيًا من هوية المدينة، وأن انتشار الكافتيريات والإشغالات غير المنسقة على امتداد الكورنيش حجب رؤية البحر عن المواطنين.

وأضاف أن المطلوب هو إزالة المعوقات بما يسمح للمواطن بالاستمتاع بالكورنيش ورؤية البحر، مع الالتزام الكامل بالقانون وعدم المساس بالعقود السارية.

النظافة والطرق أبرز مطالب المواطنين

وأشار سالم إلى ضرورة وضع حلول لمشكلة النباشين وتحسين مستوى النظافة، مؤكدًا أن المواطن يريد شوارع نظيفة وصناديق قمامة منتظمة، إلى جانب استكمال تطوير الطرق وإنشاء محاور عرضية جديدة تساعد على تخفيف الزحام عند مداخل الإسكندرية.

فتح المجال للبناء غرب الإسكندرية

ولفت إلى أن غرب الإسكندرية يمثل فرصة مهمة للتوسع العمراني وتوفير مساكن ومشروعات جديدة، خاصة مع ارتفاع أسعار السكن داخل المدينة، مطالبًا بفتح المجال أمام البناء المنظم وتوفير مناطق صناعية مرفقة تخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

«الإسكندرية لها هوية خاصة»

وأكد الإعلامي أن الإسكندرية تتمتع بهوية ثقافية وحضارية مميزة، داعيًا إلى إعادة إحياء النشاط الثقافي والفني والمسارح داخل المدينة، والحفاظ على طابعها الخاص الذي جعلها على مدار سنوات قبلة للفن والثقافة في مصر.

واختتم أحمد سالم حديثه بالتأكيد على أن الإسكندرية تحتاج إلى تحرك أسرع في ملفات النظافة والطرق والكورنيش والتوسع العمراني والثقافة، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ويعيد للمدينة جزءًا من هويتها ومكانتها.

التنمية_العمرانية المرور النظافة كورنيش أحمد سالم

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