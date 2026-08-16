إعلامي يكشف موقف بتروجت من الأهلي والزمالك في ملف الصفقات

علق الإعلامي محمد طارق أضا، عن صفقة انتقال توفيق محمد، ظهير أيسر نادي بتروجت، للفريق الأهلي لمدة 5 مواسم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن إصابة المغربي يوسف بلعماري، لاعب فريق الأهلي، بالرباط الصليبي جعلت إدارة النادي تعيد التفكير في التعاقد مع توفيق محمد، وقد نجح الفريق الأحمر في الحصول على توقيع اللاعب بعد استلام الاستغناء الخاص به، ليصبح لاعبًا في صفوف الأهلي.

وأشار أضا إلى أن إدارة بتروجت تتعامل مع جميع الأندية بمبدأ واحد ولا تفضل ناديًا عن آخر، بعدما تردد مؤخرًا عبر السوشيال ميديا من جماهير الزمالك أن هناك تعنتًا من جانب إدارة بتروجت في السماح للاعبيها بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء، عكس النادي الأهلي، وهو ما حدث في صفقة حامد حمدان، الذي كان يرغب الزمالك في ضمه الموسم الماضي.

وواصل أضا أن نادي بتروجت قد أعطى كلمة للزمالك أنه سيسمح لحامد حمدان، لاعب بيراميدز الحالي وبتروجت السابق، بالانضمام له، ولكن ظروف النادي وقتها بعد رحيل 5 لاعبين كانت السبب، مؤكدًا أن مافيش نادي عاوز يخسر الأهلي والزمالك.