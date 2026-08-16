4 ملايين جنيه الأعلى .. محمد إسماعيل يكشف تفاصيل عقود لاعبي «الشرقية إنبي»

كشف محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي الشرقية إنبي، عن عدد من كواليس مشواره في كرة القدم، سواء خلال بدايته كلاعب أو تجربته الاحترافية مع نادي النجمة اللبناني، إلى جانب حديثه عن قطاع الناشئين في إنبي ودوره في دعم الأندية المصرية بالعديد من المواهب.

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إنه بدأ ممارسة كرة القدم من خلال نادي إيسكو، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة كانت نقطة الانطلاق الحقيقية في مسيرته داخل الملاعب.

وأوضح أن محمد حسين السيد، حارس المرمى، كان من أبرز اللاعبين الذين زاملهم خلال تلك الفترة، مؤكدًا أنهما قضيا سنوات طويلة معًا في صفوف نادي إيسكو.

وتحدث المدير الرياضي لإنبي عن تجربته مع نادي النجمة اللبناني، مؤكدًا أن الراحل عصام بهيج كان له دور رئيسي في انتقاله إلى النادي.

وقال إن عصام بهيج كان السبب وراء انضمامه إلى النجمة اللبناني، حيث خاض تجربة مميزة خارج مصر، كما كشف عن مزاملته لعدد من الأسماء البارزة في الكرة المصرية، وفي مقدمتهم حمادة عبد اللطيف وطارق يحيى.

وأشار محمد إسماعيل إلى عبد الناصر محمد، مدير الكرة الحالي بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه سبق له قيادة فريق إنبي فنيًا خلال مرحلة مهمة من تاريخ النادي البترولي، وتحديدًا قبل صعود الفريق إلى منافسات الدوري الممتاز.

وأشاد إسماعيل بقوة قطاع الناشئين داخل نادي إنبي، مؤكدًا أن النادي يمتلك قاعدة مميزة من اللاعبين الذين أصبحوا عناصر أساسية في مختلف أندية الكرة المصرية.

وأضاف أن جميع أندية مصر تقريبًا تضم بين صفوفها لاعبين من خريجي قطاع الناشئين في إنبي، وهو ما يعكس نجاح النادي في اكتشاف المواهب وتطويرها وتجهيزها للمنافسة على أعلى المستويات.

واختتم محمد إسماعيل حديثه بالكشف عن تفاصيل عقود اللاعبين داخل نادي إنبي، موضحًا أن أعلى عقد للاعب في الفريق يصل إلى 4 ملايين جنيه، بينما يحصل أقل لاعب على 300 ألف جنيه، مؤكدًا وجود تفاوت في قيمة العقود وفقًا لإمكانيات كل لاعب وخبراته ودوره داخل الفريق.



