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شروط محمد صلاح ووكيله وراء توقف المفاوضات.. رئيس «بشكتاش» التركي يكشف الكواليس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شروط محمد صلاح ووكيله وراء توقف المفاوضات.. رئيس «بشكتاش» التركي يكشف الكواليس

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشف سردار أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، كواليس المفاوضات التي جرت من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أسباب عدم إتمام الصفقة في النهاية.

وقال سردار أدالي إن فكرة التعاقد مع محمد صلاح كانت من جانبه، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا لإقناع المدرب والجهاز الفني لنادي بشكتاش بأهمية ضم قائد منتخب مصر.

وأوضح رئيس النادي التركي أن الجهاز الفني لم يكن متحمسًا في البداية لفكرة التعاقد مع صلاح، وهو ما جعله يدخل في نقاشات عديدة من أجل تغيير وجهة النظر وإقناع المسؤولين الفنيين بقدرات اللاعب والخبرة الكبيرة التي يمتلكها.

وأشار أدالي إلى أن المفاوضات لم تتوقف بسبب الجانب الفني فقط، وإنما أيضًا بسبب الشروط التي وضعها محمد صلاح ووكيل أعماله، والتي لم تتوافق مع سياسة نادي بشكتاش والمبادئ التي يعتمد عليها في إبرام صفقاته.

وأضاف أن مطالب اللاعب ووكيله لم تكن متوافقة كذلك مع الخطة التي وضعها النادي لسوق الانتقالات الصيفية، لذلك قررت إدارة بشكتاش في النهاية صرف النظر عن الصفقة وعدم مواصلة المفاوضات.

وكشف رئيس بشكتاش عن سبب آخر جعل النادي يتراجع عن فكرة ضم محمد صلاح، موضحًا أن التعاقد مع النجم المصري كان سيؤثر على قدرة النادي في إبرام صفقات أخرى.

وقال إن بشكتاش، في حال تعاقده مع صلاح، لم يكن سيتمكن من التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش، مشيرًا إلى أن المدرب كان يرغب في ضم مهاجم يوفنتوس بشكل أكبر ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

وأكد أدالي أن إدارة النادي اختارت في النهاية الالتزام بخطتها الفنية والمالية، لتنتهي محاولات التعاقد مع محمد صلاح دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم الجهود التي بُذلت لإتمام الصفقة.

محمد صلاح اخبار الرياضة الدورى التركى

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