استعدادًا للموسم الجديد .. ثنائي الأهلي الهجومي ينتقل إلى «السويس بتروجت» | تفاصيل

أعلن نادي السويس بتروجت، المدمج مؤخرًا مع منتخب السويس، إتمام التعاقد مع ثنائي هجومي من صفوف النادي الأهلي، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، خاصة على مستوى الخط الأمامي.

نجح السويس بتروجت في الحصول على خدمات حسام عادل، لاعب فريق شباب الأهلي مواليد 2006، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، ليكون أحد العناصر الشابة التي يعول عليها الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التعاقد مع حسام عادل ضمن سياسة النادي الجديدة التي تستهدف الاستفادة من المواهب الشابة، ومنحها فرصة المشاركة والتطور على مستوى الفريق الأول، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في بناء قائمة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعب منافسة قوية على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق، في ظل تطلعات السويس بتروجت لتقديم موسم قوي والمنافسة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

كما أتم نادي السويس بتروجت اتفاقه مع سمير محمد، مهاجم الأهلي، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم.

ويعرف سمير محمد أجواء النادي جيدًا، بعدما قضى الموسم الماضي مع بتروجت على سبيل الإعارة من الأهلي، وشارك مع الفريق خلال منافسات الموسم، قبل أن يتم الاتفاق على استمراره بصورة نهائية بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ويمثل استمرار سمير محمد إضافة هجومية للفريق، خاصة في ظل معرفته بطريقة العمل داخل النادي وامتلاكه خبرة سابقة مع المجموعة.

ويعكس ضم الثنائي رغبة السويس بتروجت في تدعيم الخط الهجومي بعناصر شابة تمتلك القدرة على التطور، إلى جانب الاستفادة من اللاعبين أصحاب التجارب السابقة مع الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التحركات لتدعيم قائمة السويس بتروجت، في ظل استعداد النادي للموسم الجديد ورغبته في الظهور بشكل قوي بعد الدمج بين الفريقين.