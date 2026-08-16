أخبار أسوان : فعاليات لشارع الفن .. وتمكين المرأة .. وحملات للنظافة العامة .. واحتفالية لوفاء النيل

جهود متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها ..

استعراضات غنائية للأطفال تضىء «شارع الفن» بميدان المحطة بأسوان



وشهد ميدان المحطة بمحافظة أسوان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الفنية، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وبرئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن الفعاليات الأسبوعية لمبادرة "شارع الفن" التى تنظمها وزارة الثقافة لنشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة، وذلك فى إطار المشروع القومى للفنون تحت شعار “الثقافة حياة”.

فى أسوان ختام ورشة "تمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات الحياتية والقيادية" وندوة لتأهيل الشباب قبل الزواج



اختتمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام بأسوان بقيادة سهير مكى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور أيمن عبد المقصود تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الورشة التدريبية التى إستمرت على مدار 3 أيام تحت عنوان "تمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات الحياتية والقيادية" ، وذلك بقاعة المجتمع المدنى بمركز شباب المدينة فى إطار جهود المحافظة لدعم بناء القدرات وتنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية .

تدريب المرأة والشباب على المهارات الحياتية والقيادية

وشهدت الورشة تقديم مجموعة من الموضوعات والتدريبات الهادفة إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية لدى المشاركين، وتعزيز قدراتهم على التواصل والتفاعل الإيجابى، بما يسهم فى دعم تمكين المرأة والشباب ورفع قدراتهم.

جهود لرفع الإشغالات والمخلفات داخل شوارع مدينة أسوان



جهود متنوعة

واصل العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودهم المكثفة لتنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من خلال تكثيف أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بمختلف المناطق بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى والإنضباط العام .

وفى هذا الإطار ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط مسجد المطار ، وبجوار أحد المولات والنوادى الرياضية ، حيث تم التعامل مع الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المواطنين.

برعاية محافظ أسوان .. تنظيم احتفالية وفاء النيل بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فعاليات إحتفالية بعنوان " وفاء النيل " ، وذلك فى إطار الإحتفاء بنهر النيل ، وما يمثله من رمز للعطاء والخير والحياة ، وإرتباطه الوثيق بتاريخ وحضارة المصريين على مدار آلاف السنين .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهلة الأنصارى مدير مكتبة مصر العامة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم تنظيم الفعاليات اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026 من خلال أنشطة متنوعة تشمل ورشة للماسكات النهرية خلال الفترة من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءاً ، والتى تتيح للمشاركين تصميم ماسكات فنية مستوحاة من عالم النيل ، مثل الأسماك والتماسيح والطيور والشمس بما يجمع بين الفن والإبداع والتعرف على البيئة النيلية .