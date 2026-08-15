فى أسوان ختام ورشة "تمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات الحياتية والقيادية" وندوة لتأهيل الشباب قبل الزواج

اختتمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام بأسوان بقيادة سهير مكى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور أيمن عبد المقصود تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الورشة التدريبية التى إستمرت على مدار 3 أيام تحت عنوان "تمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات الحياتية والقيادية" ، وذلك بقاعة المجتمع المدنى بمركز شباب المدينة فى إطار جهود المحافظة لدعم بناء القدرات وتنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية .

تدريب المرأة والشباب على المهارات الحياتية والقيادية

وشهدت الورشة تقديم مجموعة من الموضوعات والتدريبات الهادفة إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية لدى المشاركين، وتعزيز قدراتهم على التواصل والتفاعل الإيجابى، بما يسهم فى دعم تمكين المرأة والشباب ورفع قدراتهم بما يتواكب مع مستهدفات الدولة للإستثمار فى رأس المال البشرى .

ندوة للتوعية بتأهيل الشباب قبل الزواج



وفى سياق متصل، شهد بيت ثقافة كلابشة تنظيم ندوة بعنوان "تأهيل الشباب ما قبل الزواج"، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة كلابشة برئاسة محمود بهاء، حيث تناولت الندوة عدداً من الموضوعات التوعوية والصحية المرتبطة بالاستعداد للزواج، وأهمية الاهتمام بالصحة العامة قبل تكوين الأسرة.

التأكيد على أهمية الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وأكدت الندوة أهمية إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج للإطمئنان على صحة الزوجين ، والمساهمة فى الوقاية والكشف المبكر عن بعض الأمراض المعدية، ومنها فيروسا C وB، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، ومن بينها صورة الدم الكاملة ووظائف الكبد والكلى بما يدعم بناء أسرة أكثر صحة وإستقراراً .



تواصل محافظة أسوان تنفيذ الفعاليات التوعوية والتدريبية التى تستهدف تمكين المرأة والشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ، بالتوازى مع نشر الوعى الصحى والمجتمعى، بما يعزز جهود بناء الإنسان ودعم استقرار الأسرة والمجتمع، وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها التنموية .