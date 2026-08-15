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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول سبتمبر.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع «بيت الوطن» بالمنصورة الجديدة

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

أعلنت وزيرة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، بدء إجراءات تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» بالمنطقة السادسة بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك وفق جدول زمني محدد يبدأ يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 ويستمر حتى يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

وشددت وزيرة الإسكان، على ضرورة مواصلة تنفيذ برامج تسليم الأراضي للمواطنين وفق جداول زمنية معلنة بالمدن الجديدة؛ بما يضمن انتظام إجراءات التسليم وتيسير حصول المستفيدين على قطع الأراضي المخصصة لهم.

من جهته، أوضح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة أن جدول التسليم يتضمن تخصيص مواعيد متتالية طبقا لأرقام القطع، على النحو التالي: 1 سبتمبر 2026: القطع 7 - 19 - 20، ومن 35 إلى 39، 2 سبتمبر 2026: القطع من 40 إلى 47، 3 سبتمبر 2026: القطع من 48 إلى 55،- 6 سبتمبر 2026: القطع من 56 إلى 63، 7 سبتمبر 2026: القطع من 64 إلى 71، 8 سبتمبر 2026: القطع من 72 إلى 79، 9 سبتمبر 2026: القطع من 80 إلى 87، 10 سبتمبر 2026: القطع من 88 إلى 95، 13 سبتمبر 2026: القطع من 96 إلى 103، 14 سبتمبر 2026: القطع من 104 إلى 111، 15 سبتمبر 2026: القطع من 112 إلى 119، 16 سبتمبر 2026: القطع من 120 إلى 125، 17 سبتمبر 2026: القطع من 126 إلى 130، 20 سبتمبر 2026: القطع من 131 إلى 135.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تحديد الأيام من الاثنين 21 سبتمبر 2026 إلى الأربعاء 23 سبتمبر 2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وزيرة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي بيت الوطن

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