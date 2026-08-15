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التعليم العالي: غدًا أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: غدًا أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن الساعة السابعة مساء غدٍ الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 هي الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني، أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، داعيًا الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل، مع ضرورة التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيدًا.

وأضاف أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تواصل استقبالهم وتقديم الدعم الفني لهم مجانًا، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال فترة المرحلة.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للطلاب خلال أعمال التنسيق الإلكتروني، من خلال نشر البيانات الصحفية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية والأدلة الإرشادية عبر المنصات الرسمية للوزارة، بما يساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة والالتزام بالقواعد المنظمة للتنسيق.

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن عدم التخلف عن الموعد النهائي للتسجيل، وسرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل غلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، مع ضرورة مراجعة الرغبات والتأكد من صحتها قبل الحفظ النهائي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

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