الصحفيين تفتح باب التقديم فى قرعة العمرات المجانية

فتحت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي التقديم فى العمرات المجانية، قبل بدء الاحتفالية التى تنظمها اليوم بالمولد النبوي الشريف.

ويحيي الاحتفالية فرقة وصال للإنشاد الصوفي والمولوي بقيادة الدرويش عبد الله، في أمسية روحانية تتضمن باقة من الابتهالات والإنشاد الديني احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي هذا الإطار، أعلن محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تخصيص 4 عمرات مجانية للزملاء الصحفيين، وعمرتين بخصم 50%، مضيفًا أنه يتم اختيار الفائزين بهم من خلال قرعة علنية تُجرى على هامش الاحتفالية.

وأضاف محمد السيد الشاذلي، أن باب التقديم للاشتراك في القرعة سيفتح اليوم نفسه، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة مساءً، مؤكدًا أن الحضور الشخصي للمتقدم يُعد شرطًا أساسيًا لدخول القرعة واستحقاق الفوز.

وتقام الاحتفالية برعاية مؤسسة الدكتور محمد سليم للعطاء، ومجموعة كيرهب العالمية للمستشفيات المنزلية.

وأكدت لجنة الحج والعمرة أن العمرات المجانية تم توفيرها من الموارد المالية، التي نجحت اللجنة في تنميتها من خلال رعاية الشركات للفعاليات والأنشطة التي تنظمها، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم موارد نقابة الصحفيين، بما يسهم في تقديم المزيد من الخدمات والمزايا لأعضائها.

وأضافت اللجنة أنه لا يحق للزملاء، الذين سبق لهم الفوز بإحدى العمرات المجانية، التي نظمتها اللجنة التقدم للاشتراك في القرعة الجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ ممكن من أعضاء النقابة للاستفادة من هذه المبادرة.