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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح يوجه رسالة بشأن لاعبي الفرق الأجانب

محسن صالح
محسن صالح
ياسمين تيسير

وجه محسن صالح مدرب منتخب مصر الأسبق رسالة تحذيرية بشأن لاعبي الفرق الاجانب والمدربين.

وكتب صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ إكس”: "أفكار خارج الصندوق، ‏لجأت الدولة في كثير من الأزمات إلى منع استيراد السلع الاستفزازية التي لا تأثير لها على الحالة الصحية
ف‏ماذا لو منعنا سلع ترفيهية تكلفنا ملايين الدولارات بلا عوائد فنية.

واضاف :" ‏امنعوا استيراد لاعبين ومدربين من الدول الأجنبية وخفضوا سقف تعاقدات اللاعبين الغير منطقية".


 

وفي سياق متصل يستعد المنتخب الأول بقيادة حسام حسن لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2027 رفقة منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

مواعيد مباريات المنتخب في التصفيات المؤهله لكأس الامم الافريقية

ويخوض المنتخب الجولة الأولى، حيث يواجه منتخب أنجولا يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 الساعة 9 مساءً.

الجولة الثانية

مصر vs جنوب السودان

من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الجولة الثالثة

مصر vs مالاوي.

الجولة الرابعة

مصر vs مالاوي

من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

الجولة الخامسة

مصر vs أنجولا.

الجولة السادسة

مصر vs جنوب السودان

من 22 إلى 30 مارس 2027.

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