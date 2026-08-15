بعد خروجه من حسابات عموتة .. مهاجم الأهلي يحسم وجهته ويعود إلى بتروجت

حسم سمير محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهته الجديدة بشكل رسمي، بعدما أنهى إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته بعيدًا عن القلعة الحمراء.

مهاجم الأهلي يحسم وجهته ويعود إلى بتروجت

ووقع سمير محمد على عقود انتقاله إلى بتروجت لمدة 3 مواسم مقبلة، في خطوة جاءت بعد خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني للأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، ليقرر اللاعب البحث عن فرصة جديدة تمنحه مساحة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب منتظمة.

وجاء اختيار بتروجت من جانب مهاجم الأهلي السابق لعدة أسباب، أبرزها معرفته الجيدة بالنادي، بعدما سبق له ارتداء قميص الفريق خلال تجربة سابقة على سبيل الإعارة، ونجح خلالها في تقديم مستويات جيدة، وهو ما جعل العودة إلى النادي خيارًا مناسبًا بالنسبة له.

وكان سمير محمد يأمل في مواصلة مشواره مع الأهلي خلال الموسم الجديد، خاصة بعد الفترة التي قضاها مع الفريق، إلا أن عدم دخوله ضمن حسابات الجهاز الفني دفعه إلى دراسة العروض المتاحة أمامه وحسم مستقبله سريعًا.

مهاجم الأهلي يعود إلى بتروجت

ويرى اللاعب أن الانتقال إلى بتروجت يمثل فرصة جديدة لإثبات قدراته، خاصة مع إمكانية حصوله على مشاركة أكبر مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما قد يساعده على استعادة مستواه وتطوير إمكانياته خلال المواسم المقبلة.

وتأتي عودة سمير محمد إلى بتروجت في إطار رغبة اللاعب في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة والتواجد بشكل مستمر داخل الملعب، بدلًا من البقاء خارج الحسابات الفنية.

ومن المنتظر أن يبدأ المهاجم مشواره مع بتروجت خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح لاعبًا في صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم، وسط آمال بأن ينجح في تقديم مستويات قوية واستعادة بريقه، خاصة أنه يعرف أجواء النادي جيدًا وسبق له التألق بقميصه.

وبذلك، يغلق سمير محمد صفحة الأهلي مؤقتًا، ويبدأ تحديًا جديدًا مع بتروجت، بحثًا عن إثبات نفسه والعودة بقوة إلى دائرة الأضواء.

