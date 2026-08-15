بالأسماء .. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بمطروح

حصل صدى البلد على اسماء المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات ، أمام قرية الروضة بالكيلو 71، حادث والذى أسفر عنه مصرع شخص و إصابة 18 اخرين .

واستقبلت مستشفى الحمام جثة هامدة باسم محفوظ عثمان أبو بكر محمد، 44 سنة

كما استقبلت المستشفى 18 مصاب وهم

محمد أبو بكر محمد خلف الله – 22 سنة: كدمات وسحجات وجرح بالرأس.

محمد عبد الحميد مبارك – 24 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

أحمد عبد الرحمن أحمد – 17 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

ساجدة عبد الرحمن أحمد – 18 سنة: كدمات وسحجات وجرح بالرأس.

مريم عبد الرحمن أحمد – 11 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

يونس عبد الرحمن أحمد – 4 سنوات: ضيق بالتنفس، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

أسامة عبد المقصود علي – 19 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

عماد جريو هدية محمد – 33 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

عبد الله أحمد باسم – 16 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

يسري محمد يوسف – 39 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

محمد منتصر عطا الله – 23 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

عبد الرحمن ناصر محمد – 31 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

محمود عبد الفتاح مبارك – 27 سنة: كدمات وسحجات واشتباة كسر بالفخذ اليسرى.

رمضان جمعة محمود – 31 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

إبراهيم الشناوي بهيمي – 17 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

محمد فتحي مبارك – 26 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

ياسين جابر سعد رزق – 28 سنة: جرح قوي بالرأس وكدمات قوية بالجسم.

محمد علي زكي – 33 سنة: كدمات وسحجات بالجسم وجرح بالرأس.

وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.