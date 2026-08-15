بالأسماء .. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بمطروح

حصل صدى البلد على اسماء المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات ، أمام قرية الروضة بالكيلو 71، حادث والذى أسفر عنه مصرع شخص و إصابة 18 اخرين .
واستقبلت مستشفى الحمام جثة هامدة باسم محفوظ عثمان أبو بكر محمد، 44 سنة
كما استقبلت المستشفى 18 مصاب وهم
محمد أبو بكر محمد خلف الله – 22 سنة: كدمات وسحجات وجرح بالرأس.
محمد عبد الحميد مبارك – 24 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
أحمد عبد الرحمن أحمد – 17 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
ساجدة عبد الرحمن أحمد – 18 سنة: كدمات وسحجات وجرح بالرأس.
مريم عبد الرحمن أحمد – 11 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
يونس عبد الرحمن أحمد – 4 سنوات: ضيق بالتنفس، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.
أسامة عبد المقصود علي – 19 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
عماد جريو هدية محمد – 33 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
عبد الله أحمد باسم – 16 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
يسري محمد يوسف – 39 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
محمد منتصر عطا الله – 23 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
عبد الرحمن ناصر محمد – 31 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
محمود عبد الفتاح مبارك – 27 سنة: كدمات وسحجات واشتباة كسر بالفخذ اليسرى.
رمضان جمعة محمود – 31 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
إبراهيم الشناوي بهيمي – 17 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
محمد فتحي مبارك – 26 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.
ياسين جابر سعد رزق – 28 سنة: جرح قوي بالرأس وكدمات قوية بالجسم.
محمد علي زكي – 33 سنة: كدمات وسحجات بالجسم وجرح بالرأس.
وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.