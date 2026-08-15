وفاة شخص وإصابة آخر في مشاجرة بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، بمنطقة شارع التهريب، مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر، وتم نقل المصاب والجثمان إلى مستشفى مطروح العام.

مصاب ومتوفى

و استقبل المستشفى شعيب س.ع ، 29 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالذراع الأيسر يبلغ طوله نحو 20 سم، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.



كما استقبل المستشفى جثمان أشرف ع.ع ، 31 عامًا، من قرية النصر، بعد وفاته متأثرًا بإصاباته خلال المشاجرة، حيث تم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى.



وتباشر الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب المشاجرة وتحديد المسؤولين عنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.