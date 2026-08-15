إخلاء أماكن تجميع القمامة بشطا ورأس البر

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية اليوم، لمتابعة أعمال حملات رفع المخلفات وتراكمات القمامة وإخلاء أماكن تجميع المخلفات، والوقوف على سير العمل بها، وذلك في إطار متابعة منظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

واستهل «محافظ دمياط» جولته بمتابعة أعمال تجميع ورفع المخلفات بمنطقة شطا، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الإخلاء ورفع جميع التراكمات، مع استمرار أعمال رفع ونقل المخلفات والتخلص منها بصورة آمنة .

واستكمل المحافظ جولته بمدينة رأس البر، لمتابعة سير أعمال إخلاء أماكن تجميع المخلفات ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الرتش، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإخلاء ورفع كافة التراكمات ونقلها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بمدينة فارسكور، بما يضمن التخلص الآمن منها وإعادة تدويرها .