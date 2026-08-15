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الإشراف العام
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دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات

مستلزمات وشنط المدرسة 2026
مستلزمات وشنط المدرسة 2026
خالد يوسف

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تشهد محركات البحث ومختلف منصات التواصل الاجتماعي عمليات بحث مكثفة من قبل أولياء الأمور للتعرف على أحدث أسعار المستلزمات المدرسية وأفضل الأماكن لشراء الحقائب والأدوات بأفضل الأسعار المتاحة، ومع تزايد الأعباء المالية واقتراب موعد الدراسة، يبحث الجميع عن حلول اقتصادية ومنافذ بيع توفر خصومات حقيقية لتخفيف حدة المصروفات وتأمين احتياجات الطلاب بالكامل دون إرهاق للميزانية المنزلية.

أسعار المستلزمات المدرسية

ـ تراوح أسعار شنط الأطفال الخاصة بمرحلة الحضانة ورياض الأطفال «KG» بين 200 و300 جنيه للشنطة المحلية.

ـ تبدأ أسعار الشنط المستوردة من 300 جنيه وتصل إلى نحو 400 جنيه، وذلك بحسب الخامة والعلامة التجارية.

ـ فيما يتعلق بشنط المرحلة الابتدائية، تبدأ أسعار الشنط المحلية من 300 جنيه وتصل إلى 450 جنيهًا.

ـ بينما يبلغ سعر الشنط المستوردة ثلاثية الأبعاد نحو 600 جنيه.

ـ في حين تتراوح أسعار الشنط الترولي بين 800 و900 جنيه.

ـ وسجلت أسعار الشنط الخاصة بطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ما بين 500 و700 جنيه، مع تقارب أسعار الموديلات المحلية والمستوردة داخل الأسواق.

أسعار الشنط المدرسية المستوردة

- تراوحت أسعار الشنط المدرسية، خاصة المستوردة منها، أسعار شنط ماركة  «Momolly»  المخصصة لمرحلة الحضانة ورياض الأطفال «KG» بين 570 و1800 جنيه، وفقًا للحجم والتصميم.

- بينما سجلت شنط ماركة «BZ» أسعارًا تراوحت بين 1700 و3000 جنيه، لتتصدر قائمة الشنط الأعلى سعرًا بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

أسعار المقالم

فيما يتعلق بالمقالم، تراوحت أسعار المقالم القماشية المحلية بين 20 و100 جنيه.

بينما سجلت المقالم المصنوعة من البلاستيك أو المعدن أسعارًا تراوحت بين 150 و300 جنيه، وذلك بحسب الخامة والحجم والتصميم.

ولم تشهد أسعار الشنط المدرسية المحلية أي زيادات هذا العام، نظرًا لاعتمادها بالكامل على التصنيع المحلي، وهو ما ساهم في استقرار أسعارها رغم ارتفاع تكلفة بعض المستلزمات المستوردة.

كما أن معارض «أهلًا مدارس»، ستطرح الشنط المدرسية والأدوات المكتبية بخصومات تتراوح بين «30% و50%» اعتبارًا من شهر سبتمبر.

معارض “أهلاً مدارس” تخفيضات تصل إلى 50%

معارض أهلاً مدارس من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الأسر المصرية،و تقدم هذه المعارض:

ـ أدوات مدرسية بأسعار مخفضة.

ـ تخفيضات تصل إلى 50% على الحقائب والكشاكيل والأقلام والملابس المدرسية.

ـ انتشار كبير على مستوى المحافظات، مثل الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، وغيرها.

منطقة الفجالة

منطقة الفجالة القريبة من ميدان رمسيس تعتبر من أقدم وأشهر أماكن بيع المستلزمات المدرسية بالجملة:

أسعار أرخص بنسبة 25% من المحلات العادية.

توفر واسع للكشاكيل، الأدوات الهندسية، الكتب الخارجية، الشنط.

مثالية للأسر التي لديها أكثر من طالب.

شارع الموسكي شنط وأدوات مدرسية بأسعار الجملة

يقع شارع الموسكي في قلب القاهرة ويشتهر بـ:

شنط مدرسية بجودة جيدة وبأسعاررخيصة.

تخفيضات على الأدوات المكتبية في موسم المدارس.

وجود باعة جائلين يقدمون أسعار تنافسية.

مكتبات وسط البلد – جودة وسعر متوسط

المكتبات المنتشرة في شارع شريف، عدلي، وباب اللوق توفر:

أدوات مدرسية ذات جودة عالية.

أسعار متوسطة مقارنة بالمولات.

خصومات موسمية على الكشاكيل والألوان والشنط.

الأسواق الشعبية الأسبوعية لبيع مستلزمات المدارس

تشمل أسواق مثل سوق الجمعة:

شنط مدرسية بأسعار رخيصة ومتنوعه.

أدوات مكتبية بأسعار تقل 30% عن المحلات.

مستلزمات ملابس وأحذية مدرسية.

العوامل المؤثرة على أسعار المستلزمات المدرسية

-ارتفاع تكلفة استيراد الخامات والمنتجات مدفوعة بتقلبات سعر الدولار.

-اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن العالمية، التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

موعد بداية العام الدراسي الجديد

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة تبدأ في العام الدراسي 2027 بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر.

وبالنسبة للمدارس التي لا تعمل يوم السبت، تبدأ من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر.

أسعار المستلزمات والشنط المدرسية مستلزمات وشنط المدرسة 2026 خريطة الأسعار أبرز أماكن التخفيضات في مصر العام الدراسي الجديد

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