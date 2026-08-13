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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل بدء الدراسة.. لجنة وزارية تعاين مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية

مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية المشتركة
مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية المشتركة
ايمن محمد

عاينت لجنة من الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية المشتركة، التابعة لإدارة أبورديس التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، للوقوف على مدى جاهزيتها، تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري الخاص ببدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2026/2027.

وضمت اللجنة المهندس علي السيد العادلي، مدير إدارة الخطة والتنظيم المدرسي بالإدارة العامة للتعليم الصناعي، وعددًا من موجهي عموم التخصصات، حيث شملت الجولة تفقد الورش والمعامل والتجهيزات الفنية والتعليمية، ومراجعة مدى ملاءمتها للتخصصات المقرر تدريسها، إلى جانب متابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، قد تفقد المدرسة خلال احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء في أبريل الماضي، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس حمودة نعمان، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وبحضور عدد من مشايخ وعواقل بدو وادي فيران، لمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير بالمدرسة.

وتأتي الزيارة في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء للتوسع في منظومة التعليم الفني، وتوفير تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل، فضلًا عن التأكد من جاهزية والورش والمعامل والتجهيزات الفنية قبل بدء الدراسة.

وتضم مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية المشتركة أربعة تخصصات رئيسية، هي: تبريد وتكييف الهواء، والتركيبات الكهربائية، والملابس الجاهزة، والزخرفة والإعلان، بما يوفر للطلاب فرصًا متنوعة للتدريب العملي واكتساب المهارات الفنية اللازمة لسوق العمل.

وكان في استقبال اللجنة ومرافقتها خلال أعمال المعاينة محمد محمود محمد، مدير عام التعليم الفني بجنوب سيناء، ومحمد محمود جلال، وكيل إدارة أبورديس التعليمية، إلى جانب موجهي التخصصات بالإدارة والمديرية.

وأشادت اللجنة بمستوى جاهزية المدرسة وجودة التجهيزات وحسن التنظيم، مؤكدة أهمية استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري بتشغيل المدرسة وبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2026/2027.

وتُعد المدرسة إضافة جديدة إلى منظومة التعليم الفني بمدينة أبورديس، وتسهم في توفير فرص تعليمية وتدريبية لأبناء المنطقة، وإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية والمشروعات المختلفة.

جنوب سيناء مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية

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