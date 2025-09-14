قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة
شاهد..بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة
شاهد.. صور غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري
هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي
مدير الإغاثة الطبية في غزة: اضطررنا اليوم لإخلاء المركز الرئيسي.. وجميع الإمدادات متوقفة
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مبادرة كلنا واحد.. توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة| فيديو

مصطفى الرماح

حرصت وزارة الداخلية على توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة فى إطار المرحلة الـ 27 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية.

توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد

حيث شهدت المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية التى زاد عددها من 37 إلى 55 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية والمكتبات من 40 إلى 117 مكتبة توفر كافة أنواع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

كما حرصت المبادرة على إقامة شوادر بكافة المحافظات والتى زاد عددها من 55 إلى 113 شادرا رئيسيا وفرعيا حققت وفرة كبيرة فى المعروض من كافة أنواع المستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية.

وفى إطار حرص الوزارة على الوصول بالتخفيضات إلى كل مكان، تم تسيير قوافل مستلزمات مدرسية وصل عددها إلى 114 قافلة بالشوارع والميادين. 

كما تواصل المبادرة تواصل توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى نسبتها إلى 40% بالسرادقات والمنافذ الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية فى توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذا ثابتاً ومتحركاً بكافة المحافظات.

