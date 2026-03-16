صحة الغربية : اعتماد المخزن الإقليمي للطعوم والأمصال من هيئة الدواء

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية تم إعتماد المخزن الإقليمي للطعوم والأمصال بمديرية الشئون الصحية بالغربية من قبل الهيئة المصرية للدواء، وذلك بعد استيفاء كافة الإشتراطات والمعايير الفنية المنظمة لعمليات التخزين والتداول الآمن للطعوم والأمصال.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم وكيل المديرية، والدكتورة هبة فتحي مدير عام الشئون الوقائية، والدكتور محمود صلاح مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتوره غادة وبمشاركة فريق التطعيمات بالمديرية .

تحرك تنفيذي عاجل

ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام مديرية الشئون الصحية بالغربية بتطبيق أعلى معايير الجودة، وضمان سلامة سلسلة التبريد الخاصة باللقاحات والأمصال، بما يحافظ على كفاءتها وفعاليتها، ويسهم في دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.