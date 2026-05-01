طهران: من غير الواقعي توقع نتائج سريعة من المحادثات مع واشنطن

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران أن توقع تحقيق نتائج سريعة من المحادثات مع الولايات المتحدة "أمر غير واقعي"، في ظل تعقيدات الملفات المطروحة بين الجانبين.



ونقلت وكالة إرنا الرسمية التصريحات، التي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن توترا متصاعدا، مع استمرار الخلافات حول عدد من القضايا، أبرزها الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.



ويعكس هذا الموقف الإيراني حذرا إزاء مسار المفاوضات، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحقيق اختراق قريب، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية المحيطة بالأزمة.