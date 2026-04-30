فيفا : إيران تشارك في كأس العالم .. وكرة القدم توحد الشعوب

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن منتخب إيران سيشارك بشكل طبيعي في بطولة كأس العالم المقبلة، وسيخوض مبارياته في الولايات المتحدة، رغم التحديات والظروف الحالية.

وقال إنفانتينو في تصريحاته: "أؤكد لكم بصريح العبارة أن إيران ستشارك في كأس العالم وستلعب في الولايات المتحدة"، مشددًا على أهمية دور كرة القدم في توحيد الشعوب.

وأضاف رئيس فيفا أن كرة القدم تحمل رسالة إيجابية، قائلًا: "يجب علينا توحيد الناس، هذه مسؤوليتنا — كرة القدم توحد العالم — يجب أن نكون إيجابيين ونبتسم في ظل هذه الظروف"، محذرًا من عواقب الانقسام بقوله: "إذا لم نتحد، تخيلوا ماذا سيحدث في العالم".