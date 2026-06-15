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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 أخطاء يجب على الطلاب تجنبها قبل امتحانات الثانوية العامة 2026 بأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، طلاب الثانوية العامة من أخطاء يجب تجنبها في الأسبوع الأخير قبل امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر انطلاقها الأحد القادم 

وقال الدكتور تامر شوقي أن هذه الأخطاء تتمثل في :

  •  إهمال ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ، والسهر طوال الليل؛ مما يقلل من تركيز الطلاب واستيعابهم، ولا بد للطالب من تدريب نفسه على تجنب السهر والنوم والاستيقاظ مبكرا حتى لا يواجه مشكلات في ضبط تلك المواعيد مع بداية الامتحانات.
  •  الإسراف في التفكير في صعوبة الامتحان؛ بل يجب عليه التوكل على الله والاستمرار فقط في بذل الجهد المطلوب منه.
  •  الإنتقال بين الدروس الخصوصية للمادة نفسها تقليدا لزملائه حتى لو لم يكن في حاجة اليها، مما يضيع وقته ويصيبه بالتعب والإرهاق الجسدي وبالتالي الذهني، بل عليه المكوث أكبر فترة ممكنة للمراجعة في المنزل، وعدم الخروج إلا للدروس شديدة الأهمية بالنسبة له.
  •  استخدام الأجهزة الرقمية في أوقات الراحة، إذ إنها قد تسبب له إرهاقا ذهنيا يفوق المذاكرة ذاتها، بل لا بد أن تكون فترات الراحة استرخائية هادئة، بعيدة عن أي شيء يشغل الذهن.
  •  المراجعة بشكل عشوائي دون تحديد المواد أو الدروس ذات الأولوية؛ لأن ذلك يهدر وقته بلا جدوى، بل عليه تحديد أولويات مراجعته.
  •  الإفراط، سواء في جلسات المذاكرة دون راحة أو في أوقات الراحة دون مذاكرة، وكلاهما يقلل من قدرة الطالب على الاستيعاب، بل يجب تحقيق التوازن بينهما.
  •  مراجعة الدروس من مصادر جديدة لم يستخدمها طوال العام، مما قد يسبب له التشتت، بل يجب عليه المراجعة من المصادر نفسها التي اعتاد عليها طوال العام.
  •  إغفال حل الامتحانات والنماذج الاسترشادية؛ لأن ذلك يدرب الطالب على جو الامتحانات ويجعله يعرف شكل الأسئلة وجوانب قوته وضعفه.
  •  تطبيق جدول المذاكرة الذي وضعه زميل له لنفسه؛ لأن هناك فروقا فردية، ولا بد أن يضع الطالب جدول مراجعة يناسب ظروفه.
  •  إغفال مذاكرة ومراجعة المواد غير المضافة للمجموع إلى ما قبل الامتحانات الخاصة بها بيوم واحد أو يومين، بل يجب عليه تخصيص فترة زمنية يوميا — ساعتين أو أكثر لمراجعتها — مما يقلل من الضغوط عليه ليلة الامتحان.
  • محاولة مراجعة وقراءة منهج أو أكثر؛ إذ أنه لا يوجد وقت لذلك والأفضل هو المراجعة من خلال حل الامتحانات.

وقال الدكتور تامر شوقي : إن تجنب هذه الأخطاء الشائعة في الأيام الأخيرة يزيد من فرص الطالب في تقديم أفضل أداء في الامتحانات وتحقيق النتائج التي يسعى إليها. 

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