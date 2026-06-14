أمهات مصر: نطالب المديريات التعليمية بنشر مراجعات لطلاب الثانوية العامة

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا ناشدت خلاله المديريات التعليمية بنشر نماذج وتدريبات ونشرات توعوية للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر انطلاقها 21 يونيو الجاري

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها ، إنه يمكن أن تستعين المديريات التعليمية بالمعلمين المتميزين لتقديم مراجعات لطلاب الثانوية العامة ونصائح حول كيفية الإجابة علي الأسئلة بطريقة صحيحة، وذلك عبر صفحات المديريات التعليمية، حتى يستفيد الطلاب منها خلال هذه الفترة قبل انطلاق الامتحانات، مستطردة: "هناك مديريات تعليمية تقوم بذلك بالفعل، ولكن نتمني جميع المديريات وبشكل مكثف".

جدير بالذكر، أنه حرص اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على دعم طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، من خلال تعريف الطلاب بأفضل صفحات وجروبات المراجعات والمعلمين المتميزين، وذلك تحت شعار "خلونا نفيد بعض"، حيث تعاون الكثير من أولياء الأمور لمساعدة بعضهم، في محاولة منهم لخدمة الطلاب ودعمهم وتشجيعهم علي المراجعة بكل تركيز وهدوء.



وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، ودعم بشكل مستمر والبعد عن أي قلق أو توتر، نظرا لقرب انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

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الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

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السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

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الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

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الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

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