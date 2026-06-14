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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل دقائق من فتح أبوابها| شاهد تجهيزات لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026

لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026
لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد ، على صورا ترصد تجهيزات لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 ، المقرر ان تفتح أبوابها لإستقبال المعلمين المعتذرين عن العمل كمراقبين و ملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك في تمام التاسعة من صباح اليوم

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير العمل بلجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين.

شددت مديريات التربية والتعليم ، على جاهزية مقار لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 من حيث التنظيم والإعداد الجيد، وتوفير أماكن مناسبة لإستقبال المتقدمين، بما يحقق الإنضباط ويسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وفق القواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

ضوابط قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026

  • قومسيون طبي حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبي مدون به نوع المرض (الأمراض السرطانية – القلب المفتوح – الفشل الكلوي – أمراض الكبد – الجراحات الحديثة ... إلخ) لهذا العام ٢٠٢٦
  • العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند).
  •  الحرمان من أعمال الامتحانات (صورة معتمدة من المستند).
  • وجود طفل رضيع لا يزيد عن سنتين (صورة من شهادة الميلاد المميكنة).
  • رعاية أحد أفراد الأسرة بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية).
  •  ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحان الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.
  • عجز ٥ % (صورة من المستند).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم تفعيل عمل لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من غد الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

حافز إثابة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل

وفي إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل  والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 .

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة ١٠٠٠ جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات.

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