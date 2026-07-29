رقم تاريخي.. ريال مدريد أول نادي يتجاوز الـ1.2 مليار يورو إيرادات في موسم

حقق نادي ريال مدريد إنجازًا ماليًا غير مسبوق بعدما أعلن تسجيل إيرادات قياسية بلغت 1.221 مليار يورو خلال الموسم الماضي، ليصبح أول نادٍ رياضي في التاريخ يتجاوز حاجز الـ 1.2 مليار يورو في موسم واحد، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

وشهدت إيرادات النادي الملكي ارتفاعًا بنسبة 3.1% مقارنة بالموسم السابق، بفضل النمو الكبير في عوائد ملعب سانتياغو برنابيو بعد تجديده، إلى جانب تطور الشراكات التجارية وزيادة مصادر الدخل.

وارتفعت إيرادات الملعب بنسبة 11%، بينما سجلت عوائد التسويق نموًا بنسبة 6%، ما ساهم في تعزيز القوة الاقتصادية للنادي خلال الفترة الأخيرة.

كما كشف التقرير عن تحقيق ريال مدريد صافي أرباح بقيمة 26.3 مليون يورو، بالإضافة إلى تسجيل أرباح تشغيلية قياسية، ليواصل النادي ترسيخ مكانته كأحد أقوى المؤسسات الرياضية والاقتصادية في العالم.