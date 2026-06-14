بدء قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين اليوم..بهذه الشروط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تفعيل عمل لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك لقبول اعتذارات المراقبين الأوائل والملاحظين ، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وكان قد تم توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات والإدارات التعليمية أمس السبت الموافق ١٣ يونيو الجاري.

شروط قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حالات قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026 من المعلمين المكلفين للعمل كمراقبين و ملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

الحالات المرضية : وعلى هذه الحالات تقديم تقرير طبي حديث ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وعلى هذه الحالات تقديم تقرير طبي حديث ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة. وجود طفل رضيع حتي عامان : ويجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للام مع شهادة ميلاد الطفل

وفاة الزوج : ويجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

عمل الزوج في منطقة نائية: ويجب تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية يثبت انه مازال علي قوة العمل حتى تاريخه، مع صورة من بطاقة الزوجة

سفر الزوج إلى الخارج: ويتم تقديم صورة من جواز السفر موضحًا به تأشيرة الخروج، مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث، بالإضافة إلى صورة بطاقة الزوجة

رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية أو الأزواج المصابين بأمراض سرطانية: وهذا يتطلب تقديم تقرير طبي رسمي يثبت الحالة.

ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة: وهنا يُقبل الاعتذار لأحد الزوجين فقط مع تقديم أصل خطاب الندب لكليهما، وتحقيق الشخصية للزوجة، وإقرار يتعهد فيه أحدهما بتنفيذ الندب الصادر له.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة للاعتذار عن تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 دور أول ، فيتم تقديمها إلى مشرف عام المادة يوم تقدير المادة بمقر تقدير الدرجات