حزب المصريين: زيارة رئيس مدغشقر تؤكد ريادة مصر في قيادة مسار التكامل والتنمية الإفريقية

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن زيارة الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة، إلى مصر تأتي كخطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس محورية الدور المصري القارّي، وتؤكد حرص القيادة السياسية المصرية الدائم على مد جسور التعاون الأخوي والتكامل مع الأشقاء في القارة الإفريقية، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

​وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الثابت لمصر لجمهورية مدغشقر في مرحلتها الانتقالية يعكس التزام مصر التاريخي والأصيل تجاه استقرار الدول الأفريقية ومساندة خيارات شعوبها نحو التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن استعداد مصر لوضع إمكانياتها وخبراتها الفنية وبناء القدرات تحت تصرف الأشقاء في مدغشقر، فضلًا عن إشادة ودعم دور القطاع الخاص المصري في مجالات البنية التحتية، يُجسد رؤية مصر القائمة على التنمية المشتركة والمصالح المتبادلة.

ترسخ شراكات إستراتيجية تدعم استقرار وتنمية القارة الإفريقية

ولفت رئيس حزب المصريين، إلى أن مذكرات التفاهم المُوقعة وقرار تأسيس تمثيل دبلوماسي مقيم لمدغشقر في القاهرة تمثل نقلة نوعية كبرى ستنعكس إيجابًا على تدفق الاستثمار المشترك وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا أن التوافق المصري المدغشقري بشأن التنسيق المستمر لحفظ أمن واستقرار القارة الإفريقية، وتوحيد الرؤى والمواقف لمواجهة التداعيات الكارثية لظاهرة التغيرات المناخية، يبرز الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح القارة السمراء في مواجهة الأزمات البيئية والاقتصادية العالمية.

​وثمن المستشار حسين أبو العطا هذه الجهود الدبلوماسية الرئاسية الناجحة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل بنجاح ترسيخ شعار "إفريقيا للأفارقة" عبر الشراكات الحقيقية التي تخدم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد أن الدبلوماسية المصرية تواصل حصد ثمار استراتيجيتها الرامية لتعميق العلاقات مع دول حوض النيل والقارة الإفريقية عمومًا، متجاوزة الأطر التقليدية إلى شراكات براغماتية قائمة على المنفعة المتبادلة وبناء القدرات والتشاور المستمر، مما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية تقود مسار التنمية والتعاون بكفاءة واقتدار.