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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. إزالة المخلفات بالكامل على سلم المدينة الدائري في الهرم

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران
نتيجة الثانوية العامة 2026

وجهت محافظة الجيزة، بضرورة التعامل الفوري مع تضرر سكان منطقة "سلم المدينة" بحي الهرم من تراكم القمامة والمخلفات التي كانت تعوق حركة صعود ونزول المواطنين على السلم الدائري، وذلك في استجابة سريعة وحاسمة لشكاوى المواطنين المرفوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناء على هذه التوجيهات، أصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تعليمات عاجلة لـ عاطف شعبان، مدير عام النظافة، بالتحرك الميداني السريع. وعلى الفور، تم الدفع بالمعدات والفرق الميدانية، وتجريد وإزالة كافة تجمعات القمامة والمخلفات، وتنظيف وتطهير السلم الدائري بالكامل لتسهيل حركة أهالي المنطقة وآمنهم.

من جانبه، ناشد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل المواطنين وأهالي المنطقة بضرورة المعاونة والحفاظ على المظهر الحضاري، متمنيا عدم إلقاء القمامة والمخلفات على السلم الدائري والالتزام بوضعها في الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن سيارات الجمع السكني ونقل القمامة متواجدة وتعمل بانتظام لنقلها أولاً بأول.

وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة محافظة الجيزة، لسرعة التفاعل مع الشكاوى الميدانية والرقمية للمواطنين، والعمل على حلها فورًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

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