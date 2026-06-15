قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة
الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تعني انتهاء الخلاف.. والملف النووي الأكثر تعقيدًا
بـ 140 جنيه.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن ثاني أكسيد التيتانيوم وعصير القصب
المجموعة الثامنة تشتعل مبكرًا.. السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر
أسعار السجائر المحلي والمستورد في الأسواق اليوم
الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق أمريكا وإيران ويدعو لفتح هرمز واحترام سيادة لبنان
محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون في الاستقرار المالي والسياسة النقدية
قمة مصرية أمريكية مرتقبة في "إيفيان".. الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا
مسافة متر.. ابعد التليفون عن عداد الكهرباء لهذا السبب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل إنطلاقها الأحد|أول صور من لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد تجهيزها

لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على أول صور ترصد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك قبل انطلاق الامتحانات رسميا الأحد القادم بجميع محافظات الجمهورية وفقا للجدول الرسمي المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف

حيث ننشر في التقرير التالي ، صورا من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمحافظة الجيزة 

وتكشف هذه الصور ، جاهزية المدارس واللجان المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 في إدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة

وقام رأفت الشرابي مدير عام إدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة ، بجولة تفقدية على لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، للإطمئنان على انتظام كافة الاستعدادات والتأكد من تهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب

وأكد “الشرابي” أن إدارة الحوامدية التعليمية تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى ، مع المتابعة المستمرة لكافة المدارس ؛ لضمان خروج  امتحانات الثانوية العامة 2026 بصورة منظمة تليق بأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان ، مشددا على :

  • متابعة تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
  •  التأكد من أعمال النظافة والانضباط بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
  •  توفير سبل الراحة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 

امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

عصام الشوالي

الشوالي يهاجم نجوم تونس بعد خماسية السويد: اللاعبون ليسوا على المستوى

منتخب مصر

شبانة: منتخب مصر أمام فرصة تاريخية لتحقيق أول انتصار مونديالي

منتخب السويد

ترتيب مجموعة تونس بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد في كأس العالم 2026

بالصور

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد