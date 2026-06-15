قبل إنطلاقها الأحد|أول صور من لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد تجهيزها

حصل موقع صدى البلد على أول صور ترصد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك قبل انطلاق الامتحانات رسميا الأحد القادم بجميع محافظات الجمهورية وفقا للجدول الرسمي المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف

حيث ننشر في التقرير التالي ، صورا من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمحافظة الجيزة

وتكشف هذه الصور ، جاهزية المدارس واللجان المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 في إدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة

وقام رأفت الشرابي مدير عام إدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة ، بجولة تفقدية على لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، للإطمئنان على انتظام كافة الاستعدادات والتأكد من تهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب

وأكد “الشرابي” أن إدارة الحوامدية التعليمية تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى ، مع المتابعة المستمرة لكافة المدارس ؛ لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2026 بصورة منظمة تليق بأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان ، مشددا على :

متابعة تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

التأكد من أعمال النظافة والانضباط بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

توفير سبل الراحة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء