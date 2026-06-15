قبل إنطلاقها الأحد|أول صور من لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد تجهيزها

حصل موقع صدى البلد على أول صور ترصد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك قبل انطلاق الامتحانات رسميا الأحد القادم بجميع محافظات الجمهورية وفقا للجدول الرسمي المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف
حيث ننشر في التقرير التالي ، صورا من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمحافظة الجيزة
وتكشف هذه الصور ، جاهزية المدارس واللجان المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 في إدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة
وقام رأفت الشرابي مدير عام إدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة ، بجولة تفقدية على لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، للإطمئنان على انتظام كافة الاستعدادات والتأكد من تهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب
وأكد “الشرابي” أن إدارة الحوامدية التعليمية تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى ، مع المتابعة المستمرة لكافة المدارس ؛ لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2026 بصورة منظمة تليق بأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان ، مشددا على :
- متابعة تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
- التأكد من أعمال النظافة والانضباط بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
- توفير سبل الراحة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية
الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية
الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية
السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)
الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية
الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية
الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )
السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )
الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )
الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)
السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)
الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)
الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين
الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء