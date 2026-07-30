قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشهادات الذكية|خصم 100 جنيه من رواتب مدرسي مسابقة 30 ألف معلم
مدبولي: لا نأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي.. ونعي وجود مصالح لجر دول للصراع
أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026.. المحلي والمستورد
ضياء رشوان: الحكومة أجابت عن الأسئلة الجوهرية بشأن حادث السفينة.. وباقي التفاصيل تُعلن بعد انتهاء التحقيقات
مدبولي يحسم الجدل حول لجنة فاقوس: الطلاب متفوقون منذ الإعدادية.. والمدارس التكنولوجية بوابة حقيقية لسوق العمل
فنون جميلة على رأسها .. أماكن اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة قبل انتهائها
مدبولي عن الإسكان الاجتماعي : مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ومتستغلش للسكن
وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق
انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في هذا الموعد
رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير | صور
وزير الكهرباء : مواردنا من السولار والمازوت والغاز كافية لتوليد الطاقة
السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الممرات الملاحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي.. قطر تستنكر استهداف سفينتي غاز بميناء دمياط

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدانت دولة قطر، اليوم، بشدة استهداف سفينتين للغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط، معتبرة أن الهجوم يمثل تهديدًا مباشرًا لإمدادات الطاقة العالمية وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، فضلًا عن كونه سلوكًا غير مسؤول يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، رفض الدوحة القاطع لاستهداف المنشآت الحيوية، مشددة على أهمية تجنيب المنطقة تداعيات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت قطر تضامنها الكامل مع مصر ، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها القاهرة للحفاظ على سيادتها وأمنها وحماية منشآتها الحيوية.

وأعربت المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس، عن إدانتها للهجوم الذي استهدف ميناء دمياط باستخدام طائرة مسيرة، وأسفر عن اندلاع حريق على متن سفينتين داخل الميناء.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان رسمي، تضامن الأردن الكامل مع جمهورية مصر العربية، ودعمه للإجراءات التي تتخذها القاهرة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت، الخميس، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع على متن سفينتين داخل ميناء دمياط في 29 تموز 2026 نتج عن هجوم بطائرة مسيرة.

وأضافت الرئاسة أن الجهات المختصة باشرت التحقيق فور وقوع الحادث، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على المصالح الوطنية.

قطر ميناء دمياط استهداف سفينتين للغاز الطبيعي مصر وقطر استهداف ميناء دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

ترشيحاتنا

الذاكرة

عشبة غير متوقعة تقوى الذاكرة وتعالج أعراض انقطاع الطمث

تكيس المبايض

مشروب ساخن غير متوقع يعالج تكيس المبايض

فواكه تمنع الالتهابات

هارفارد : هذه الفواكه تحميك من الالتهابات والأمراض المزمنة

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد