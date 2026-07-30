أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يطلق تطبيق X Money في الولايات المتحدة.. واتساب ويب يحقق واحدة من أكثر الميزات انتظارا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إيلون ماسك يطلق تطبيق X Money في الولايات المتحدة

أطلقت منصة إكس X، تطبيقها المالي الجديد X Money للمشتركين المدفوعين في الولايات المتحدة، في خطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن خطط الشركة لتوسيع خدماتها المالية.

يحتفظ كثيرون بهواتف آيفون قديمة داخل الأدراج بعد استبدالها بطراز أحدث، لكن انتهاء دعم التحديثات أو تقادم الجهاز لا يعني بالضرورة انتهاء عمره الافتراضي.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود جديدة تستهدف واردات الروبوتات الصينية الحديثة ومحولات الطاقة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى حماية سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة من المخاطر الأمنية، ودعم توطين الصناعات التقنية داخل البلاد.

أعلنت شركة جوجل Google، أنها بدأت في إصلاح خلل تقني أصاب تطبيق الخرائط Google Maps خلال الساعات الماضية، بعدما أدى إلى اختفاء بيانات حركة المرور المباشرة من التطبيق، ما حرم المستخدمين من الاطلاع على مستويات الازدحام أثناء التنقل.

بعد شهر يوليو الذي شهد الكشف عن أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي وواجهة One UI 9.0، إلى جانب إطلاقات متوسطة مثل سلسلة أوبو Reno 16 وNothing Phone (4b)، تستعد شركات الهواتف الذكية لشهر أغسطس بمجموعة من الإطلاقات المرتقبة، يتقدمها الجيل الجديد من هواتف جوجل Pixel 11.

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، عن مجموعة جديدة من التحديثات لتجربة المكالمات الصوتية والمرئية، تضمنت إتاحة إجراء واستقبال المكالمات مباشرة عبر متصفح الويب، إلى جانب مزايا جديدة مثل نقل المكالمات بين الأجهزة، وغرفة الانتظار، وتحسين جودة الفيديو، وتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة iPhone 18، تتزايد التسريبات التي تكشف ملامح الجيل الجديد من هواتف آبل، والذي يتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، مع ترجيحات بأن يقام الحدث في 9 سبتمبر.

أنهت شركة آبل Apple، برنامج Apple Upgrade واستبدلته بخيار جديد يعتمد على التأجير بالتعاون مع شركة Klarna، ما يمنح المستخدمين إمكانية الحصول على أجهزة مثل آيفون وآيباد وماك وApple Watch بأسعار شهرية أقل، لكن مع مجموعة من الشروط والتفاصيل المهمة.