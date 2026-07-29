إيلون ماسك يطلق تطبيق X Money في الولايات المتحدة

أطلقت منصة إكس X، تطبيقها المالي الجديد X Money للمشتركين المدفوعين في الولايات المتحدة، في خطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن خطط الشركة لتوسيع خدماتها المالية.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، حصل المستخدمون على بطاقة “فيزا” Visa رقمية من إكس يمكن إضافتها مباشرة إلى خدمة آبل باي Apple Pay، مع إمكانية إجراء تحويلات مالية فورية بين المستخدمين داخل التطبيق دون رسوم أو حدود للتحويل.

وأضاف: كما سيتلقون بطاقة “فيزا” فعلية لا تفرض رسوما على المعاملات الأجنبية، وتتيح السحب النقدي مجانا من أجهزة الصراف الآلي حول العالم، وفقاً للشركة.

ويستفيد مشتركو “إكس بريميوم بلس”، الذين تبلغ قيمة اشتراكهم 40 دولارا شهريا أو 395 دولارا سنويا، من عائد سنوي بنسبة 6%، بينما يمكن لمشتركي X Premium، مقابل 8 دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا، الحصول على النسبة نفسها عند ربط حسابهم بإيداع مباشر.

تطبيق X Money

كما يوفر التطبيق استردادا نقديا يصل إلى 3% على بعض المشتريات، إضافة إلى إتاحة الوصول المبكر إلى الأموال المودعة عبر الإيداع المباشر قبل موعدها بعدة أيام.

ويجسد إطلاق X Money حلما راود إيلون ماسك منذ عقود.. ففي عام 1999 أسس شركة X.com للخدمات المالية، والتي اندمجت لاحقا مع PayPal، وبعد استحواذه على “تويتر” في عام 2022، أعاد تسمية المنصة إلى “إكس” واستعاد ملكية النطاق X.com.

ومنذ استحواذه على تويتر، أكد إيلون ماسك مرارا أن هدفه هو تحويل المنصة إلى “تطبيق شامل” يجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، ويأتي إطلاق X Money كخطوة رئيسية لتحقيق هذه الرؤية.