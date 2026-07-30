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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكرم الفرق الرياضية الحاصلة على مراكز متقدمة في نهائيات بطولة الاتحاد العام للعاملين بالحكومة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، 38 لاعبًا ولاعبة ومديرين فنيين وإداريين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الجيزة تقديرًا لتحقيقهم مراكز متقدمة وحصولهم على جوائز خلال نهائيات بطولة الاتحاد للموسم الرياضي ٢٠٢٦/٢٠٢٥  والتي أقيمت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط خلال الفترة من ٢٨ أبريل وحتى ٨ مايو ٢٠٢٦.

وأكد  الدكتور أحمد الأنصاري أن محافظة الجيزة حريصة على دعم وتشجيع أبنائها الرياضيين وتحفيزهم على مواصلة تحقيق البطولات إيمانًا بدور الرياضة في بناء شخصية الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت جاءت نتيجة للجهود المبذولة من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية وحرصه على تكريم أبطال المحافظة وتحفيزهم على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات.
وشملت قائمة المكرمين الفرق واللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة، وجاءت كالتالي:
أولًا: فريق تنس الطاولة للسيدات (منتخب مصر)
حصل الفريق على المركز الأول ببطولة الاتحاد العام للعاملين بالحكومة على مستوى الجمهورية للموسم الرياضي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ،  وضمت قائمة المكرمين " سماح محمد ناجي ، رضا عثمان علي ، رشا علي عبد الله ، مشيرة سعيد عبد الغفار ،فريدة محمود محمد حلمي ،الكابتن داليا مصطفى السيد المدير الفني للفريق ، الكابتن حنان إسماعيل المدير الإداري للفريق .

ثانيًا: فريق كرة القدم الخماسي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد (رجال)

حصل الفريق على المركز الأول ببطولة الاتحاد العام للعاملين بالحكومة على مستوى الجمهورية، وضمت قائمة المكرمين: مجدي أمين محمد أمين، أحمد جابر حسين، محمود مجدي عبد العظيم، أحمد مجدي مصطفى، فرحات إسماعيل إسماعيل، حسام مجدي إبراهيم أبو داغر، إبراهيم عبد المتجلي بكري، محمد صفوت محمد عثمان، مصطفى رمضان إسماعيل، نادر فايز محمد، إيهاب حميدة يوسف، وائل حمدين إبراهيم، يوسف محمد يوسف، بالإضافة إلى الكابتن حسام عبد الفتاح إبراهيم المدير الإداري للفريق والكابتن ياسر محمد أحمد السنيتي المدير الفني للفريق.

ثالثًا: فريق كرة القدم بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية

حصل الفريق على المركز الثاني ببطولة الاتحاد العام للعاملين بالحكومة على مستوى الجمهورية للموسم الرياضي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وضمت قائمة المكرمين: محمد جلال إبراهيم، حسن محمد حسن، ضياء نظمي محمد، محمود سليمان أمين، عصام رفاعي فرغلي، أحمد صلاح الدين سيد، مصطفى صبري كمال، خالد إبراهيم أحمد، رشدي خالد رشدي، أحمد فرج عبد القادر، بالإضافة إلى الكابتن محمد خميس المدير الإداري للفريق والكابتن محمد عبد المنعم عبد الغني المدير الفني للفريق.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، وشيرين جمال الجارحي معاون الرياضة، وإيهاب فاروق الفاو وكيل المديرية، إلى جانب تكريم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الجيزة، ومشرفي الاتحاد القائمين على النشاط الرياضي، وهم: الكابتن خالد فؤاد عبد الخالق رئيس مجلس الإدارة، والكابتن أسامة سيف الدين إبراهيم أمين الصندوق، والكابتن محمود أحمد حسين منطاش مدير الاتحاد، والكابتن صلاح علي محمد مطر مدير النشاط.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الشباب والرياضة

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