محافظ الجيزة يسلم 23 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستوفين للاشتراطات

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة 23 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة؛ بمراكز منشأة القناطر وأبو النمرس والبدرشين والصف والعياط والواحات البحرية، وفقا للقانون رقم 168 لعام 2025.

وأكد محافظ الجيزة خلال فعالية تسليم العقود أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على طمأنة المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وتمكينهم من استلام العقود الخاصة بأراضيهم بما يشجع باقي المواطنين على الإسراع في إستكمال إجراءات التقنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.

وأشار الأنصاري، أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة للمتقدمين بطلبات التقنين تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة شملت خفض مقدم التعاقد وإتاحة أنظمة سداد مرنة تصل إلى سبع سنوات بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويمكّنهم من استقرار أوضاعهم القانونية.

كما أوضح المحافظ أن الدولة تنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة المواطن الجاد في تقنين أوضاعه، وأن الهدف من التقنين لا يقتصر على تعزيز موارد الدولة فحسب بل يمتد إلى ضمان استقرار الأوضاع القانونية وحماية حقوق المواطنين والدولة معا.