تحرك عربي لدعم مصر.. وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت يدينون استهداف سفينتين بميناء دمياط

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية من كل من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصالات تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر، حيث أكد الوزراء أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، ويحول دون اتساع رقعة الصراع، مع مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزراء أدانوا استهداف مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط أمس ٢٩ يوليو الجارى، مؤكدين رفضهم القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية أو المرافق الحيوية أو تهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، معربين عن تضامنهم الكامل مع مصر، وأكدوا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.