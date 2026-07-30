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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التعامل بشفافية مع حادث ميناء دمياط يجسد احترافية الدولة.. والإعلام القومي أثبت وعيا ومسئولية

عمرو الشلمة
عمرو الشلمة

أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بالشفافية المطلقة والإدارة المحترفة للأزمات التي أظهرتها الدولة المصرية عقب إعلان مجلس الوزراء عن نتائج التحقيقات الأولية لواقعة السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط نتيجة طائرة مسيرة.

وأكد "الشلمة" أن سرعة إطلاع الرأي العام على الحقائق أولًا بأول تُعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية، مشددًا على الوقوف الصارم والكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وصون مصالح الوطن.

 إدارة الموقف بحكمة واقتدار

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تُثبت دائمًا قدرتها على إدارة الموقف بحكمة واقتدار، رافضةً أي محاولات للاعتداء أو استدراج الدولة المصرية لجرها إلى دائرة الصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأشاد عمرو الشلمة بالآلية التي تعامل بها الإعلام الوطني مع الأزمة، موضحًا أن التناول الإعلامي أظهر أعلى درجات المهنية والمسؤولية القومية.

وأشار إلى أن الإعلام القومي قدّم نموذجًا حيًا لإعلام يبني ويساند ولا يتعجل أو يهدم، من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية والتصدي للشائعات، بما يدعم وحدة الصف الوطني ويحافظ على استقرار الدولة في مواجهة التحديات.

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