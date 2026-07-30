قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكين تنفي الصفقة.. إيران تعزز دفاعاتها بمنظومات صينية وسط تصعيد عسكري مع واشنطن
غلق مطالع محور 26 يوليو 5 ساعات وتحويلات مرورية بسبب المونوريل
المحسوسة 42 درجة .. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة
أبو العينين : حادث ميناء دمياط يؤكد جاهزية الدولة .. ووحدة المصريين الحصن الأقوى لحماية الوطن
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في البنوك
مصرع شخص وإصابة 17.. الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية - مطروح
زاد 20 جنيها .. الذهب يرتفع الآن
تلاجة المحل صعقته | توقف عضلة القلب لـ مسن في سوبر ماركت بالدقهلية
أبو العينين : نثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
ليست إجبارية .. الخارجية : 400 جنيه قيمة الاشتراك السنوي في وثيقة تأمين المصريين بالخارج
الحسين الجامعي : تكلفة المرحلة الثانية لتطوير المستشفى مليار جنيه .. صور
النيران تلتهم 6 منازل وأحواش في دار السلام بسوهاج .. والحماية المدنية تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد دياب: الدولة قدمت نموذجا مسؤولا في التعامل مع حادث ميناء دمياط

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب
محمد الشعراوي

أكد النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس الشيوخ، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس جاهزية مؤسساتها وقدرتها على إدارة الأزمات باحترافية، سواء من خلال سرعة الاستجابة أو إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بكل شفافية.

وأشار في بيان صادر عنه إلى أن ما قامت به أجهزة الدولة يعكس نهجًا مؤسسيًا يحترم حق المواطن في المعرفة، وفي الوقت ذاته يلتزم بالمسار القانوني للتحقيقات حتى استكمال جميع الأدلة والنتائج النهائية.

 الحفاظ على الأمن القومي 

وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي يتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدًا أن نشر الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة لا يخدم سوى الجهات التي تستهدف استقرار الدولة.

وأضاف أن مصر تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لحماية منشآتها الحيوية والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة، مشددًا على أهمية استمرار دعم المواطنين لمؤسسات الدولة في أداء مهامها الوطنية.

واختتم النائب أحمد دياب تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الدولة المصرية على استكمال التحقيقات بكل شفافية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحفظ أمن الوطن واستقراره.

النائب أحمد دياب مجلس الشيوخ حادث ميناء دمياط ميناء دمياط الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

ترشيحاتنا

مجلس التعاو نالخليجي

مجلس التعاون الخليجي : ندين بأشد العبارات استهداف ميناء دمياط بمصر

الطلاب

قبل اختيار الكلية .. تطوير التعليم يطلق اختبارًا لقياس ميول الطلاب وربطها بسوق العمل

ترامب

فوكس نيوز: إدارة ترامب عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران

بالصور

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد