أحمد دياب: الدولة قدمت نموذجا مسؤولا في التعامل مع حادث ميناء دمياط

أكد النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس الشيوخ، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس جاهزية مؤسساتها وقدرتها على إدارة الأزمات باحترافية، سواء من خلال سرعة الاستجابة أو إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بكل شفافية.

وأشار في بيان صادر عنه إلى أن ما قامت به أجهزة الدولة يعكس نهجًا مؤسسيًا يحترم حق المواطن في المعرفة، وفي الوقت ذاته يلتزم بالمسار القانوني للتحقيقات حتى استكمال جميع الأدلة والنتائج النهائية.

الحفاظ على الأمن القومي

وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي يتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدًا أن نشر الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة لا يخدم سوى الجهات التي تستهدف استقرار الدولة.

وأضاف أن مصر تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لحماية منشآتها الحيوية والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة، مشددًا على أهمية استمرار دعم المواطنين لمؤسسات الدولة في أداء مهامها الوطنية.

واختتم النائب أحمد دياب تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الدولة المصرية على استكمال التحقيقات بكل شفافية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحفظ أمن الوطن واستقراره.