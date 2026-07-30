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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: وعي المصريين هو الحصن المنيع للدولة.. والاصطفاف الوطني يحبط مخططات زعزعة الاستقرار

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة يفرض على الجميع التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، مشددة على أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يتطلب تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

وقالت العسيلي، في بيان صحفي، تعليقًا على واقعة الحريق التي شهدها ميناء دمياط وما أُعلن بشأن نتائج التحقيقات الأولية، إن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، بما يحفظ أمن البلاد ويصون مقدراتها، مؤكدة أن الثقة في مؤسسات الدولة تمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية في مواجهة الأزمات.

المرحلة الحالية تستوجب تغليب المصلحة الوطنية

وأضافت أن المرحلة الحالية تستوجب تغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي تستهدف بث القلق وإثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدة أن استقاء المعلومات من المصادر الرسمية هو السبيل الأمثل للحفاظ على الوعي العام ودعم استقرار الدولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تجاوز تحديات إقليمية ودولية معقدة بفضل حكمة قيادتها السياسية وكفاءة مؤسساتها الوطنية، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية أمنها القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مصالحها العليا.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن وعي الشعب المصري حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوزيلندا🗣️:

صممت على لعب بطولة كأس العاصمة لأسباب كثيرة جدا ومنذ أن كانت ستقام في الإمارات، البطولة مهمة جدا لنا خاصة أنها أول تجربة للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر وهو التجمع الأول للفريق مع مجموعة اللاعبين الحالية وهي آخر اختبار قبل التوقف الدولي المقبل الذي سنخوض خلاله تصفيات كأس العالم.32ض1ذئ كان ولا يزال يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التشكيك أو استهداف الدولة، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني والتكاتف بين الشعب ومؤسسات الدولة هما الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الدقيقة.

واكدت النائبة على دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعية جموع المصريين إلى التمسك بالوحدة الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة، حتى تظل مصر قوية وآمنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.

النائبة نجلاء العسيلي حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب المسؤولية الوطنية

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