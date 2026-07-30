برلماني: مصر تمتلك القدرة والإرادة لحماية أمنها وتأمين المنشآت الحيوية

أدان النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، بأشد العبارات الحادث الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط، مؤكدًا أن أي اعتداء يستهدف المرافق والمنشآت الحيوية للدولة المصرية يمثل عملًا عدائيًا مرفوضًا، ومحاولة للنيل من أمن الوطن واستقراره، ولن يحقق أهدافه في ظل قوة الدولة المصرية وتماسك شعبها.

دعم الدولة المصرية

وأكد "حليم" أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أوضح أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناتج عن طائرة مُسيرة مع استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات، يعكس حرص الدولة على الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، بما يقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات استغلال مثل هذه الوقائع لإثارة البلبلة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تمتلك مؤسسات وطنية قوية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، القادرتين على حماية حدود الدولة ومنشآتها الاستراتيجية والتصدي بكل حسم لأي تهديد يمس الأمن القومي أو يستهدف استقرار البلاد، مؤكدًا أن التاريخ أثبت قدرة الدولة المصرية على تجاوز مختلف التحديات والانتصار عليها.

وأضاف حليم، أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة أي مخاطر تستهدف الوطن، معلنًا تفويضه الكامل للقيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات للحفاظ على أمن مصر القومي وصون سيادتها وحماية مصالحها العليا، انطلاقًا من الثقة الكاملة في حكمة القيادة وقدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات بكل كفاءة واقتدار.

تحذير من الشائعات

وأشار حليم إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التكاتف الوطني، والالتزام بالمسؤولية في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المجهولة، مؤكدًا أن وعي المصريين واصطفافهم خلف الدولة يمثلان أحد أهم عناصر القوة في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار.

واختتم النائب هاني حليم، بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل عصية على كل من يحاول المساس بأمنها أو مقدراتها، وأن الدولة قادرة على حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها، واستكمال مسيرة البناء والتنمية مهما بلغت حجم التحديات.