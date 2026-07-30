إعلام الشيوخ : يجب الوقوف خلف القيادة السياسية .. ونرفض محاولات جر مصر لدائره الصراع

قال النائب أحمد سيد أحمد أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ إن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكست نهجًا مؤسسيًا للتعامل مع الأزمات المرتبطة بالأمن القومي، موجهًا الشكر للدولة المصرية علي الشفافية والوضوح والمسؤولية من خلال إعلانها النتائج الأولية الخاصة بالحادث، وحرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق المؤكدة.

قال «أحمد»، في بيان له، أن أمن مصر وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، مضيفًا: «نفوض القيادة السياسية في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، ونطالب باستخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة لحماية حقوقها واتخاذ الرد المناسب». أوضح النائب أحمد سيد أن الدولة قادرة على الرد على أي تهديد، انطلاقا من ثوابتها الراسخة في الدفاع عن مصالحها، وترسيخ الأمن والسلام، وصون مقدرات الشعب المصري».

كلنا ثقة في قيادة الدولة وقدرتها على إدارة أصعب الأزمات بحكمة ورؤية ومسؤولية

دعا أمين سر «إعلام الشيوخ» المصريين جميعًا لاستمرار التكاتف الوطني، والحفاظ على وحدة الصف، فالاصطفاف الوطني يحمي الأمن القومي، مضيفاً: «المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة واحتمالات قائمة لاستدراج مصر إلى دوائر صراع تستهدف النيل من أمنها القومي أو التأثير على استقرارها».

حماية حقوقها واتخاذ الرد المناسب

أضاف: «كلنا ثقة في قيادة الدولة السياسية، وقدرتها على إدارة أصعب الأزمات بحكمة ورؤية ومسؤولية، بما يحمي الدولة المصرية ويحافظ على مقدراتها، وندعو إلى تغليب صوت العقل والمسؤولية وترك المجال للجهات المختصة لاستكمال تحقيقاتها، ويجب التحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات التي تستهدف النيل من تماسك الجبهة الداخلية، فا».

أشار «سيد» إلى تحذيرات الرئيس السيسي منذ بداية الحرب في المنطقة، من خطورة اتساع رقعة الصراع وما يترتب عليه من تفاقم للأوضاع في المنطقة محذرًا من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يُنذر بكارثة إقليمية تطال الجميع.