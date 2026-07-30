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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم تدريبًا لإعداد كوادر قادرة على نقل الخبرات وتدريب منسقات برنامج "دَوِّي" لتمكين الفتيات

تدريب المجلس القومي للمرأة
تدريب المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

في إطار الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، الذي يحظى بالرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي، وفي ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن جهود المجلس القومي للمرأة لتمكين الفتيات وتنمية قدراتهن، نفّذ المجلس برنامجًا تدريبيًا لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على نقل الخبرات وبناء قدرات منسقات برنامج "دَوِّي"، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والاتحاد الأوروبي.

الاستثمار في الفتيات 

وقد أكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، أن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقًا من إيمان المجلس بأهمية الاستثمار في الفتيات باعتبارهن شريكات أساسيات في عملية التنمية، مشيرةً إلى أن إعداد كوادر مؤهلة ومدربة يسهم في تحقيق استدامة أنشطة برنامج "دَوِّي" والوصول إلى أكبر عدد من الفتيات بالمحافظات المستهدفة من محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، ودمياط، في إطار حرص المجلس على بناء قدرات الكوادر المنفذة للبرنامج ودعم جهود نشر رسائله التوعوية والتنموية بين الفتيات.

وأضافت أن المجلس يحرص من خلال البرنامج على إكساب المنسقات المهارات والأدوات اللازمة لنقل الخبرات وتطبيق منهجية البرنامج بكفاءة، بما يسهم في تعزيز وعي الفتيات وتنمية مهاراتهن الحياتية وتهيئة بيئة داعمة لتمكينهن وإطلاق طاقاتهن وقدراتهن.


ومن جانبها، أكدت سماح عبد النافع، المديرة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بالمجلس  أن المجلس القومي للمرأة يعتزم تنفيذ معسكرات لبرنامج "دَوِّي" لتمكين الفتيات بالمحافظات العشر المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود المجلس المتواصلة لتعزيز قدرات الفتيات وتنمية مهاراتهن الحياتية، وإتاحة مساحات آمنة لهن للتعبير عن آرائهن ومشاركتهن الفاعلة في مجتمعاتهن، بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج والوصول إلى أكبر عدد من الفتيات.


ويستهدف البرنامج تدريب 20 مشاركة بواقع مشاركتين من كل محافظة من المحافظات المستهدفة، لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على نقل الخبرات والمعارف الخاصة بالبرنامج إلى المنسقات بالمحافظات، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من أنشطته وتعزيز دوره في تمكين الفتيات في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

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