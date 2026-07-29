المجلس القومي للمرأة يعقد مائدة مستديرة لمبادرة "المصرية" بمشاركة ممثلي الجهات المانحة

عقد المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة بمقره، في إطار مبادرة "المصرية"، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات المانحة، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الشراكات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً.

واستعرضت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وأبرز المبادرات والنتائج المحققة، إلى جانب البرامج والأنشطة التي تستهدف دعم انتقال السيدات إلى الاقتصاد الرسمي.

كما تناولت مشاركة المجلس في المعارض المحلية والدولية، والتي ساهمت في توفير فرص تسويقية جديدة لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات، فضلاً عن استعراض مبادرة "المصرية" وأهدافها ومحاور عملها وخطتها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت المائدة المستديرة عرضاً من الجهات المشاركة لبرامجها ومشروعاتها المعنية بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون والتشبيك مع المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة النساء من الخدمات والفرص المتاحة.



وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة المقترحات المطروحة وفرص التعاون التي عرضتها الجهات المشاركة، تمهيداً لدمجها ضمن الخطة التنفيذية لمبادرة "المصرية"، مع تحديد مجالات التعاون المقترحة مع كل جهة وفقاً لبرامجها وأولوياتها، بما يعزز التكامل بين الشركاء ويسهم في دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.



شارك في الاجتماع ممثلون عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والصندوق الكندي للمبادرات المحلية