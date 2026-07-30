الإيرادات والأرباح تقود أداءً مالياً قوياً لقطاع المطاعم خلال النصف الأول من 2026

تشهد نتائج أعمال قطاع المطاعم نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب واستمرار التوسع فى الأسواق الرئيسية، بما انعكس على زيادة الإيرادات وتحسن مؤشرات الربحية والتدفقات النقدية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والظروف الجيوسياسية.

وسجلت الإيرادات نمواً بنسبة 12.1% لتصل إلى 1.36 مليار دولار، بدعم من زيادة المبيعات بالمطاعم القائمة والتوسع فى افتتاح فروع جديدة، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 26.7% مع تحسن هامش الربحية إلى 25.5% نتيجة كفاءة إدارة التكاليف وتعزيز الأداء التشغيلى.

كما ارتفع صافى الربح بنسبة 59.2% ليبلغ 147.2 مليون دولار، مع تحسن هامش صافى الربح إلى 10.8%، بينما زادت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 44.5% لتصل إلى 160 مليون دولار، فى مؤشر على قوة السيولة وتحسن إدارة رأس المال العامل.

وشهدت الفترة الماضية افتتاح 108 مطاعم جديدة، ليرتفع إجمالى عدد الفروع إلى 2746 مطعماً، بالتزامن مع استمرار خطط التوسع وتطوير الأنشطة، إلى جانب اعتماد توزيعات نقدية مرحلية للمساهمين.

وفى هذا الإطار، أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم استمرار تعاونها مع عدد من الجهات والشركاء فى تنفيذ خطط التوسع وتعزيز استثماراتها بالمنطقة، بما يدعم نمو أعمالها ويتماشى مع تطورات أسواق الغذاء والخدمات فى المنطقة، دون أن يغير ذلك من تركيزها على تحقيق نمو مستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية.