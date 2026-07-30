فيما يُستخدم برنامج Apple Upgrade؟.. 20 معلومة عن نظام التأجير الجديد من آبل

أنهت شركة آبل Apple، برنامج Apple Upgrade واستبدلته بخيار جديد يعتمد على التأجير بالتعاون مع شركة Klarna، ما يمنح المستخدمين إمكانية الحصول على أجهزة مثل آيفون وآيباد وماك وApple Watch بأسعار شهرية أقل، لكن مع مجموعة من الشروط والتفاصيل المهمة.

وفيما يلي أبرز النقاط التي يجب معرفتها قبل الاشتراك في خدمة Apple Upgrade الجديدة:

1. الخدمة متاحة حاليا في الولايات المتحدة فقط: الخدمة الجديدة متوفرة حاليا داخل الولايات المتحدة، ولم تعلن آبل عن خطط لتوسيعها إلى أسواق أخرى.

2. هواتف آيفون غير مقفلة: أجهزة آيفون المؤجرة عبر الخدمة تكون غير مقفلة، لكن يجب اختيار شركة اتصالات عند الشراء، ويمكن للمستخدم لاحقا تغيير شركة الاتصالات أو إضافة شريحة إلكترونية ثانية.

3. تتطلب خطط اتصال لاحقة الدفع: لا يمكن استخدام Apple Upgrade مع شرائح الدفع المسبق، إذ يشترط وجود خطة اتصال شهرية مدفوعة مع إحدى شركات الاتصالات المدعومة.

4. الهاتف لا يصبح ملكك تلقائيا: عند انتهاء فترة التأجير، لا يصبح آيفون ملكا للمستخدم إلا بعد دفع المبلغ المتبقي من قيمة الجهاز، وفي حال عدم الرغبة في شراء الهاتف، يجب إعادته إلى الشركة أو الترقية إلى جهاز جديد.

5. لا يوجد تعطيل للهاتف عند التأخر في الدفع: رغم ظهور إشارات في النسخ التجريبية من iOS 27 إلى إمكانية تقييد بعض الخدمات عند التأخر في السداد، فإن ذلك لا ينطبق على Apple Upgrade، ولن يتوقف الهاتف عن العمل بسبب تأخر دفعة.

6. ماذا يحدث عند التأخر في الدفع؟: يتم ترحيل الدفعة المتأخرة إلى الشهر التالي، مما يعني عدم إضافة رسوم تأخير، ولكن التأخر المتكرر قد يؤثر على درجة الائتمان.



Apple Upgrade

7. ثلاث دفعات متأخرة تنهي العقد: في حال عدم دفع ثلاث دفعات متتالية، تقوم Klarna بإنهاء عقد التأجير تلقائيا، ويصبح كامل المبلغ المتبقي مستحقا فورا، وإذا لم يعد المستخدم الجهاز أو يسدد المبلغ، قد يتم تحويل الحساب إلى التحصيلات المالية.

8. AppleCare+ غير مشمولة: على عكس برنامج ترقية آيفون السابق، لا تشمل رسوم Apple Upgrade خدمة AppleCare+، ويجب شراؤها بشكل منفصل.

9. أضرار الجهاز قد تكلف المستخدم: تفرض Klarna رسوما على أي أضرار تلحق بالهاتف عند إعادته، بينما يقتصر الأمر على دفع رسوم الخدمة فقط إذا كان الجهاز مشمولا بـ AppleCare+.

10. توقف برنامج iPhone Upgrade Program: تم إيقاف البرنامج القديم، لكن العملاء الحاليين ليسوا مطالبين بالانتقال فورا إلى الخدمة الجديدة، وسيحتاجون لاختيار خيار آخر عند موعد الترقية القادمة.

11. بديل لحاملي Apple Card: لا يزال بإمكان مستخدمي Apple Card شراء آيفون بالتقسيط الشهري دون فوائد عبر خيار أقساط شهرية لبطاقة آبل كارد، مع امتلاك الجهاز بشكل كامل بعد الشراء.

Apple Upgrade

12. أجهزة غير مؤهلة للخدمة: بعض منتجات آبل لا يمكن شراؤها عبر Apple Upgrade، ومنها:

- iPhone 16

- iPhone 16 Plus

- Apple Watch SE

- MacBook Neo

- Mac mini

- آيباد بمعالج A16

- Studio Display



14. قيود إضافية: لا يمكن استخدام الخدمة مع خصومات الطلاب والتعليم.



15. لا تشمل الأجهزة المجددة: يمكن إنهاء عقد التأجير مبكرا بعد دفع المبلغ المتبقي وإعادة الجهاز.

16. إنهاء عقد التأجير قبل موعده: يمكن للمستخدم إنهاء عقد التأجير مبكرا، لكن يتعين عليه سداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد بالكامل، ثم إعادة الجهاز إلى الشركة.



17. شراء الجهاز قبل انتهاء مدة التأجير: تتيح الخدمة إمكانية دفع المبلغ المتبقي وامتلاك الجهاز مبكرا دون فرض أي غرامات أو رسوم إضافية.

18. فحص ائتماني مرن: لا تجري الخدمة فحصا ائتمانيا صعبا عند التقدم للحصول على التأجير، لذلك فإن الحصول على الموافقة لا يؤثر على درجة الائتمان الخاصة بالمستخدم.



19. استبدال الهاتف القديم: يمكن للمستخدم تقديم هاتف آيفون قديم عند بدء عقد التأجير، حيث توزع قيمة الاستبدال على الدفعات الشهرية بدلا من خصمها مقدما، لكن لا يمكن إجراء عملية استبدال عند إعادة الجهاز الحالي بهدف الترقية إلى جهاز جديد.

20. قيود على وسائل الدفع: لا تقبل Klarna بعض بطاقات الائتمان عند دفع أقساط Apple Upgrade، بينما يمكن استخدام بطاقات أخرى مثل Apple Card لإتمام المدفوعات عبر الخدمة.